В Петербурге вынесли приговор по делу о ДТП с пострадавшими, произошедшем в июне 2019 года в Калининском районе города. Тогда пьяная женщина на внедорожнике снесла стоявший на светофоре легковой автомобиль.



Как сообщает 5 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд установил, что утром 22 июня 2019 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем Range Rover Sport. Около 5:30, двигаясь по проспекту Маршала Блюхера в направлении от Кушелевской дороги к Замшиной улице на скорости порядка 80–100 км/ч, она подъехала к перекрестку с Лабораторной улицей и, видя, что машины впереди только стартовали на зеленый сигнал светофора, не затормозила, а перестроилась в правый ряд, где стоял еще не успевший тронуться с места Hyundai Solaris.