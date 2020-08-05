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05.08.2020 14:54
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Виновницу «пьяного» ДТП на Range Rover приговорили к трём годам колонии, но исполнение отсрочили

В Петербурге вынесли приговор по делу о ДТП с пострадавшими, произошедшем в июне 2019 года в Калининском районе города. Тогда пьяная женщина на внедорожнике снесла стоявший на светофоре легковой автомобиль.

Как сообщает 5 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд установил, что утром 22 июня 2019 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем Range Rover Sport. Около 5:30, двигаясь по проспекту Маршала Блюхера в направлении от Кушелевской дороги к Замшиной улице на скорости порядка 80–100 км/ч, она подъехала к перекрестку с Лабораторной улицей и, видя, что машины впереди только стартовали на зеленый сигнал светофора, не затормозила, а перестроилась в правый ряд, где стоял еще не успевший тронуться с места Hyundai Solaris.

«Рендж» снес «Солярис», отбросив его вперед на тротуар, где тот врезался в металлическое ограждение. Сам внедорожник остановился о столб.

В результате ДТП 41-летний водитель «Хёндэ» получил травмы, которые расценили как тяжкий вред здоровью. Нетрезвая автомобилистка получила травмы средней тяжести. Было возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Женщина полностью согласилась с предъявленным обвинением и ходатайствовала о вынесении приговора без судебного разбирательства. Суд учел наличие нуждающихся в ее помощи родственников и малолетнего ребенка как смягчающие обстоятельства и приговорил автомобилистку к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года, а также взыскал с неё в пользу потерпевшего 300 000 рублей. Реальное отбывание наказания, на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ, отсрочили до достижения ребенком осужденной 14 лет.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (5)

Onetwo12
Абсолютно несоразмерное наказание. Нет, я согласен что в тюрьму ей не надо. Но 300к за пьяную езду это победа её адвоката.
Виртуальный срок это как вообще?
Barmaley_5e4d0211d3423
Проклятая Замшиная улица
blackcatwhitecat
кататься пьяной за рулем ребенок ей не мешал, а в колонию почему то мешает
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