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04.08.2020 22:07
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Минздрав Ливана: При взрыве в Бейруте погибли не менее 30 человек. Ранены около двух с половиной тысяч

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил 4 августа вечером, что при взрыве в Бейруте погибли как минимум 30 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, которую также привели в Минздраве страны, пострадали около 2,5 тысяч человек. При этом в местном отделении «Красного креста» назвали другую цифру — 2,2 тыс. раненых. Правда, там подчеркнули, что информация не окончательная.

В Ливане уже признали, что сами не справляются с потоком раненых — они лежат в коридорах больниц. Страна запрашивает помощи у Всемирной организации здравоохранения и Катара.

Президент России Владимир Путин направил своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну телеграмму соболезнования. «В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. Официально его причины до сих пор не установлены. По версии, озвученной министром общественной безопасности Ливана, взорвался склад с конфискованнными взрывчатыми веществам. Местный телеканал уточнил, что речь может идти о нитрате натрия (селитре). Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Samal_
где вс е военные медики? почему не вылетели помогать? не в сфере интересов Ливан? уже. в Союзе был в сфере.
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