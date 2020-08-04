Минздрав Ливана: При взрыве в Бейруте погибли не менее 30 человек. Ранены около двух с половиной тысяч
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил 4 августа вечером, что при взрыве в Бейруте погибли как минимум 30 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, которую также привели в Минздраве страны, пострадали около 2,5 тысяч человек. При этом в местном отделении «Красного креста» назвали другую цифру — 2,2 тыс. раненых. Правда, там подчеркнули, что информация не окончательная.
В Ливане уже признали, что сами не справляются с потоком раненых — они лежат в коридорах больниц. Страна запрашивает помощи у Всемирной организации здравоохранения и Катара.
مشاهد علوية تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه #انفجار_بيروت#لبنان pic.twitter.com/sgK8rElkk8— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) August 4, 2020
Президент России Владимир Путин направил своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну телеграмму соболезнования. «В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.
Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. Официально его причины до сих пор не установлены. По версии, озвученной министром общественной безопасности Ливана, взорвался склад с конфискованнными взрывчатыми веществам. Местный телеканал уточнил, что речь может идти о нитрате натрия (селитре). Подробнее читайте на «Фонтанке».