Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил 4 августа вечером, что при взрыве в Бейруте погибли как минимум 30 человек. Об этом сообщает РИА Новости.



По предварительной информации, которую также привели в Минздраве страны, пострадали около 2,5 тысяч человек. При этом в местном отделении «Красного креста» назвали другую цифру — 2,2 тыс. раненых. Правда, там подчеркнули, что информация не окончательная.



В Ливане уже признали, что сами не справляются с потоком раненых — они лежат в коридорах больниц. Страна запрашивает помощи у Всемирной организации здравоохранения и Катара.