Средне-Невский завод потратит полмиллиарда на перевооружение. Ему заказали новейшие лайнеры
Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) в Понтонном под Петербургом выбрал подрядчика, который займется реконструкцией и техническим перевооружением производственных мощностей металлического судостроения.
На портале госзакупок 4 августа сообщается, что на контракт начальной ценой 490 млн рублей заявился всего один исполнитель — строительная компания «Юнит». Модернизация финансируется за счет федеральной программы развития ОПК и собственных средств. Завершить работы планируется до конца первого квартала 2021 года.
Напомним, что в апреле СНСЗ заключил контракт с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на строительство двух пассажирских судов класса «река-море» проекта А45–90.2 для Красноярского края. Суда стали крупнейшим гражданским заказом в истории петербургского предприятия.