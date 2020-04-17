Петербургский завод получил крупнейший заказ в своей истории: два современных теплохода для Сибири
Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) заключил контракт с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на строительство двух пассажирских судов класса «река-море» проекта А45–90.2 для Красноярского края. Суда стали крупнейшим гражданским заказом в истории петербургского предприятия.
Как сообщили 17 апреля в ОСК, построенные СНСЗ теплоходы будут работать на социально значимом маршруте Красноярск — Дудинка — Красноярск на реке Енисей. Суда предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5000 км.
Теплоход проекта А45–90.2 представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими и прогулочной палубами, рулевой рубкой, расположенной в носовой части на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой. Длина — 99 метров. Ширина — 14,9 метра. Экипаж — 41 человек. Скорость хода — 12,4 узла. На борту судна будут работать ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для работы в условиях не оборудованного причала на судах будут работать быстроходные катера.