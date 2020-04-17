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17.04.2020 16:47
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Петербургский завод получил крупнейший заказ в своей истории: два современных теплохода для Сибири

Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) заключил контракт с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на строительство двух пассажирских судов класса «река-море» проекта А45–90.2 для Красноярского края. Суда стали крупнейшим гражданским заказом в истории петербургского предприятия.

Как сообщили 17 апреля в ОСК, построенные СНСЗ теплоходы будут работать на социально значимом маршруте Красноярск — Дудинка — Красноярск на реке Енисей. Суда предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5000 км.

Фото: ОСК

Теплоход проекта А45–90.2 представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими и прогулочной палубами, рулевой рубкой, расположенной в носовой части на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой. Длина — 99 метров. Ширина — 14,9 метра. Экипаж — 41 человек. Скорость хода — 12,4 узла. На борту судна будут работать ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для работы в условиях не оборудованного причала на судах будут работать быстроходные катера.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

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В общем, переврано всё, что только можно было переврать, от киля до клотика.

Пассажирское судно предназначено для перевозки 150 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 2200 км. Проект А45-90.2 представляет собой однокорпусное судно с двумя пассажирскими палубами, рестораном, прогулочной палубой и рулевой рубкой, расположенной в носовой части судна на палубе надстройки, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой.

Характеристики
Длина наибольшая - 73,4 м
Ширина наибольшая - 11,6 м
Высота борта - 3,3 м
Осадка по КВЛ - 1,5 – 1,6 м
Скорость - 16 уз.
Дальность плавания - 2200 км
Автономность (по запасам провизии) - 5 сут.
Мореходность - Высота волны до 2-х м
Экипаж - 25 чел.
Пассажировместимость - 150 чел.
260824911
Причем тут китайцы? Есть кого возить по Енисею, особенно за дотации из краевого бюджета.
krasnonosov
Китайцы, которых предполагается катать из их сибирских владений до их заполярных владений на их месторождения нефти и газа будут наверняка довольны этим судном.
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