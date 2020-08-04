FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +20
74.16р87.23р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.08.2020 00:40
0
Печать

«Доктор Стрэндж, видимо, реален». Удар молнии в китайский небоскреб попал на видео

В одном из крупнейших городов Китая, Шэньяне, молния ударила прямо в небоскреб. Видео инцидента публикуют 3 августа в соцсетях и местных СМИ.

Очевидцу удалось заснять момент попадания молнии в здание, после чего произошло возгорание линии электропередач. Улицу окатил дождь из искр от разряда.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В соцсетях впечатленные пользователи пишут: «Доктор Стрэндж, видимо, реален», вспоминая супергероя вселенной Marvel, который мог устраивать подобные зрелища по собственной инициативе. В фильме 2016 года его роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний