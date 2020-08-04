«Доктор Стрэндж, видимо, реален». Удар молнии в китайский небоскреб попал на видео
В одном из крупнейших городов Китая, Шэньяне, молния ударила прямо в небоскреб. Видео инцидента публикуют 3 августа в соцсетях и местных СМИ.
Очевидцу удалось заснять момент попадания молнии в здание, после чего произошло возгорание линии электропередач. Улицу окатил дождь из искр от разряда.
OMG, there’s a mysterious firebomb hits a building in shenyang, Here’s a videos clips filmed by different people were around that area... Dr. strange might be real.. pic.twitter.com/wCKLzV2Yuh— Molly (@molllliy) August 3, 2020
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В соцсетях впечатленные пользователи пишут: «Доктор Стрэндж, видимо, реален», вспоминая супергероя вселенной Marvel, который мог устраивать подобные зрелища по собственной инициативе. В фильме 2016 года его роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.