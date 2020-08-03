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03.08.2020 21:15
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Трамп поставил ультиматум TikTok. Его должна купить американская компания до 15 сентября

Американская компания должна приобрести социальную сеть TikTok у китайской ByteDance до 15 сентября, в противном случае работа соцсети будет запрещена в США. Об этом 3 августа заявил Дональд Трамп, пишет Reuters.

Он уточнил, что его вполне устроит покупка TikTok корпорацией Microsoft. Американский президент рассказал, что во время встречи с главой компании просил, чтобы сделка включала в себя соцсеть целиком, а не 30%, как сообщалось ранее.

Напомним, Трамп собирается запретить TikTok из-за того, что китайский владелец соцсети якобы передавал данные о пользователях властям КНР. Владелец соцсети, ByteDance, отрицала все обвинения и уверяла, что не передавала никому данные пользователей.

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