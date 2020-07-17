Власти США подготовили меры против TikTok

Власти США рассматривают возможность включения китайской социальной сети TikTok в «чёрный список», что станет фактическим запретом на использование приложения на территории страны, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
«Белый дом рассматривает вопрос о включении TikTok в «черный список», что стало бы фактическим запретом для американцев использовать популярное видеоприложение. Три человека, знакомые с обсуждениями в администрации Трампа, сказали, что одним из предложений было включить ByteDance (владелец TikTok) в «чёрный список» Министерства торговли», — пишет издание.
Подчёркивается, что соответствующий шаг сильно усложнит сотрудничество американских компаний с TikTok. Ограничения будут распространяться на программное обеспечение, что означает, что Apple и Google больше не смогут выпускать обновления для соцсети на своих платформах.
По словам одного из высокопоставленных источников Financial Times, включение TikTok в «чёрный список» является одной из обсуждаемых мер для защиты персональных данных американцев.
Он добавил, что соответствующее решение может быть принято в течение месяца.