Посольство РФ в Белоруссии: Дипломаты смогут посетить задержанных россиян уже сегодня
В российской дипмиссии в Минске заверили, что глава Следственного комитета Белоруссии разрешил консулу посетить задержанных россиян.
«Решение о возможности посещения консулом задержанных россиян получено. Ожидаем технически, чтобы разрешение было передано и сотрудники могли осуществить свои функции», — цитирует 31 июля заявление посольства РФ агентство ТАСС.
В дипмиссии надеются посетить соотечественников уже сегодня. Ранее посол РФ заверил, что граждане России не причастны ни к каким событиям общественно-политической жизни Белоруссии.
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. В Кремле заверили в том, что у российской стороны нет информации о противоправных действиях задержанных в Белоруссии граждан. Посол РФ в Минске сообщил о том, что россияне опоздали на рейс в «третью страну». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».