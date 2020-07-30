Наемников ЧВК Вагнера проверят на причастность к преступлениям на Украине

Белоруссия запросила правовой помощи у Украины для проверки бойцов группы Вагнера на причастность к преступлениям. Если кто-то из задержанных является фигурантом уголовного дела, его могут экстрадировать в Киев.

О договоренности между странами сообщили 30 июля в посольстве Украины в Белоруссии, запись размещена в Facebook.