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ФСБ задержала депутата ЗакС Романа Коваля

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30.07.2020 17:28
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Наемников ЧВК Вагнера проверят на причастность к преступлениям на Украине

Белоруссия запросила правовой помощи у Украины для проверки бойцов группы Вагнера на причастность к преступлениям. Если кто-то из задержанных является фигурантом уголовного дела, его могут экстрадировать в Киев.

О договоренности между странами сообщили 30 июля в посольстве Украины в Белоруссии, запись размещена в Facebook.

«Состоялось совещание врио главы посольства Украины в Республике Беларусь Врублевского с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания российских боевиков и обратилась к украинской стороне для проверки причастности задержанных к преступлениям на территории Украины», — говорится в сообщении.

Накануне КГБ Белоруссии задержал 33 граждан России, считающихся наемниками ЧВК Вагнера. Следственный комитет возбудил в отношении них уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам. По тому же делу проходят два оппозиционера из Белоруссии — Сергей Тихановский и Николай Статкевич.

Подробнее о задержании наемников читайте в материале «Наш бизнес — смерть».

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Комментарии (8)

тат2007amg
Вроде их раскололи уже - и это не "музыканты"..
Fjfef
Не дай бог хоть одного выдаст Украине не расправу точно хана усатому агроному. Путин запомнит.
Pilat
Т.е. батька решил выдать людей на расправу бандеровцам.
Если Путин и это проглотит, то его рейтинг рухнет ниже плинтуса.
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