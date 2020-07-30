Наемников ЧВК Вагнера проверят на причастность к преступлениям на Украине
Белоруссия запросила правовой помощи у Украины для проверки бойцов группы Вагнера на причастность к преступлениям. Если кто-то из задержанных является фигурантом уголовного дела, его могут экстрадировать в Киев.
О договоренности между странами сообщили 30 июля в посольстве Украины в Белоруссии, запись размещена в Facebook.
«Состоялось совещание врио главы посольства Украины в Республике Беларусь Врублевского с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания российских боевиков и обратилась к украинской стороне для проверки причастности задержанных к преступлениям на территории Украины», — говорится в сообщении.
Накануне КГБ Белоруссии задержал 33 граждан России, считающихся наемниками ЧВК Вагнера. Следственный комитет возбудил в отношении них уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам. По тому же делу проходят два оппозиционера из Белоруссии — Сергей Тихановский и Николай Статкевич.
Подробнее о задержании наемников читайте в материале «Наш бизнес — смерть».