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30.07.2020 14:12
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В Белоруссии за сутки выявили 147 случаев коронавируса

Количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 147 — до 67 665, сообщает Минздрав республики в Telegram 30 июля.

«Зарегистрированы 67 тыс. 665 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн 288 тыс. 586 тестов», — говорится в сообщении.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось до 553. Министерство отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в том, что перенёс коронавирус «на ногах».

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Комментарии (3)

Piter Pen
В Белоруссии плотность населения ниже чем в СПб, меньше людей один заболевший заражает.
262126571
Меньше чем в СПб за день. А о количестве смертей и говорить не приходится.
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