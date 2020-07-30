В Белоруссии за сутки выявили 147 случаев коронавируса
Количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 147 — до 67 665, сообщает Минздрав республики в Telegram 30 июля.
«Зарегистрированы 67 тыс. 665 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн 288 тыс. 586 тестов», — говорится в сообщении.
Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось до 553. Министерство отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.
Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в том, что перенёс коронавирус «на ногах».