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30.07.2020 12:41
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За полгода таможенники на Северо-Западе изъяли 64 килограмма наркотиков

Сотрудники таможен на границах Северо-Западной части России изъяли из оборота 64 килограмма наркотических веществ и еще около 8 килограммов сильнодействующих препаратов. Потянуло почти на сотню уголовных дел.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

Как сообщает пресс-служба управления 30 июля, это цифры за первые шесть месяцев 2020 года. В основном речь идет о контрабанде через почтовые отправления, крупные же партии находили в машинах на границах региона. Как уточнили в пресс-службе, 64 кг наркотиков нашли на всей территории СЗФО за исключением Калининграда, который напрямую отчитывается перед Москвой.

За это время были возбуждены 23 уголовных дела по статье о контрабанде наркотиков и 71 о контрабанде сильнодействующих веществ и прекурсоров.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
64 кэгэ пармезана - этож немного...
SlawaPiter
Дипломатическая "почта" МИДа проверкам не подлежит...
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