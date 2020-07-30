За полгода таможенники на Северо-Западе изъяли 64 килограмма наркотиков
Сотрудники таможен на границах Северо-Западной части России изъяли из оборота 64 килограмма наркотических веществ и еще около 8 килограммов сильнодействующих препаратов. Потянуло почти на сотню уголовных дел.
Как сообщает пресс-служба управления 30 июля, это цифры за первые шесть месяцев 2020 года. В основном речь идет о контрабанде через почтовые отправления, крупные же партии находили в машинах на границах региона. Как уточнили в пресс-службе, 64 кг наркотиков нашли на всей территории СЗФО за исключением Калининграда, который напрямую отчитывается перед Москвой.
За это время были возбуждены 23 уголовных дела по статье о контрабанде наркотиков и 71 о контрабанде сильнодействующих веществ и прекурсоров.