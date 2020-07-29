Левые партии сошли с выборной гонки за пост губернатора Ленобласти

Кандидаты от партии «Родина» и КПРФ не прошли муниципальный фильтр на выборах губернатора Ленинградской области. Но не расстраиваются.



В среду, 29 июля, стало ясно, кто точно не продолжит борьбу за пост губернатора Ленинградской области. Так, кандидат от партии «Родина» Валерий Шинкаренко снял свою кандидатуру, заявив, что собрал 86 подписей из 155 для муниципального фильтра. Коммунист Вадим Гришков, вокруг которого разворачивалась основная интрига, отнёс 112 подписей, то есть его тоже не зарегистрируют.