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29.07.2020 19:24
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Левые партии сошли с выборной гонки за пост губернатора Ленобласти

Кандидаты от партии «Родина» и КПРФ не прошли муниципальный фильтр на выборах губернатора Ленинградской области. Но не расстраиваются.

В среду, 29 июля, стало ясно, кто точно не продолжит борьбу за пост губернатора Ленинградской области. Так, кандидат от партии «Родина» Валерий Шинкаренко снял свою кандидатуру, заявив, что собрал 86 подписей из 155 для муниципального фильтра. Коммунист Вадим Гришков, вокруг которого разворачивалась основная интрига, отнёс 112 подписей, то есть его тоже не зарегистрируют.

Таким образом, в бюллетенях 13 сентября будут стоять четыре фамилии и партии: Александра Дрозденко («Единая Россия»), Андрея Лебедева (ЛДПР), Александра Перминова («Справедливая Россия») и Александра Габитова («Гражданская платформа»). У всех их проблем с фильтром не возникло.

Как пишет новостной портал 47news, оба представителя левых партий уверены, что прохождение муниципального фильтра им заблокировали. В целом же они настроены продолжать участие в политической жизни региона, ориентируясь на выборы других уровней — муниципальные и Госдумы.

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Комментарии (1)

261860121
Левые-вот и сошли. Резьба в основном ведь правая принята.
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