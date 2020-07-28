Международные специалисты приступили к сборке на юге Франции экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) — источника энергии будущего. Мероприятие проходило в онлайн-формате 28 июля и транслировалось на YouTubе.

ITER должен воспроизвести физические реакции, которые происходят на Солнце и других звездах, и продемонстрировать возможности использования термоядерной энергии в будущем.



Основой термоядерного реактора является магнитная ловушка закрытого типа — токамак (тороидальная камера с магнитными катушками). В этой закрытой системе силовые линии магнитного поля как бы навиваются на «бублик». Благодаря этому возможно удержание плазмы, в которой происходят термоядерные реакции. Токамак ITER будет состоять из более чем миллиона деталей и весить 23 тысячи тонн при высоте 30 метров. На данный момент все необходимые детали для начала сборки токамака изготовлены и доставлены на строительную площадку ИТЭР. На 2025 год запланирован запуск и получение первой плазмы.

