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28.07.2020 19:38
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Во Франции начали собирать международный термоядерный реактор. Учёные ищут энергию будущего

Международные специалисты приступили к сборке на юге Франции экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) — источника энергии будущего. Мероприятие проходило в онлайн-формате 28 июля и транслировалось на YouTubе.

ITER должен воспроизвести физические реакции, которые происходят на Солнце и других звездах, и продемонстрировать возможности использования термоядерной энергии в будущем.

Основой термоядерного реактора является магнитная ловушка закрытого типа — токамак (тороидальная камера с магнитными катушками). В этой закрытой системе силовые линии магнитного поля как бы навиваются на «бублик». Благодаря этому возможно удержание плазмы, в которой происходят термоядерные реакции. Токамак ITER будет состоять из более чем миллиона деталей и весить 23 тысячи тонн при высоте 30 метров. На данный момент все необходимые детали для начала сборки токамака изготовлены и доставлены на строительную площадку ИТЭР. На 2025 год запланирован запуск и получение первой плазмы.

В числе участников проекта — Евросоюз, США, Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Россия. Вклад нашей страны в проект заключается в изготовлении и поставке высокотехнологичного оборудования для основных систем реактора — примерно 10% от стоимости сооружения.

Фото: Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН
Фото: Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

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Комментарии (3)

onotolich
Завтра пойду покупать красный ломик.
Dziga Vertov
Извините, я никогда не поверю что мы вложили 10% от стоимости... просто никогда. Путин бы удавился вкладывать такие деньги ради какого-то зарубежного проекта. За такие деньги он бы новый мост построил, где-нибудь там хрен знает где
Я знаю как Россия вкладывалась в проекты ЦЕРНа, а также знаю насколько Путин ценит науку, не приносящую ни нефти ни дохода. Поэтому 10% это явно патриотический трюк, такой же какой использовали пропагандоны когда в америке запустили детектор LIGO
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