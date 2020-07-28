МТС получила первую в стране лицензию на 5G

МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G.
«Лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети «пятого поколения» станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия», — говорится 28 июля в сообщении на сайте компании.
Как пояснили представители МТС, услуга мобильной связи 5G в диапазоне 24,25–24,65 ГГц должна будет заработать в 83 субъектах.
В ноябре 2019 года специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявлял «Фонтанке», что сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году.
Эффект воздействия частот, которые могут быть использованы для построения системы в стране, в июне было решено тестировать на крысах. Ученые собираются выявить предельно допустимый уровень излучения. О системе новейшего поколения ходит много слухов. Так, с началом пандемии коронавируса возникли фейки о том, что заболевание провоцируют именно вышки 5G. Одну из них местные жители сожгли в Северной Осетии в мае 2020 года. Сервис YouTube блокирует ролики с подобными домыслами.