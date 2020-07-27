Детский омбудсмен посмотрела фильм Собчак о монастыре расстриги Сергия и решила обратиться в СК. Местный уполномоченный насилия не увидел

Об этом 27 июля сообщает уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, монастырь на Урале ещё до фильма Ксении Собчак привлекал внимание «тревожными сигналами». Их на месте проверяли региональный детский омбудсмен и уполномоченные структуры, однако подтверждения ни разу не нашли.

Среднеуральский женский монастырь, который оскандалился из-за мятежного схиигумена Сергия и заявлений о жестоком обращении с детьми, неоднократно посещали проверяющие. Методика воспитания вопросов не вызвала.

«Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах», — заявляет Кузнецова. Она отметила, что «уточняли ситуацию» сразу, как только стало известно, однако «информация была очень противоречивая».



«По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно», — уточняет омбудсмен.



После того как информация о возможной жестокости по отношению к детям в монастыре распространилась в СМИ и в аппарат детского омбудсмена поступило обращение по ситуации, Кузнецова собирается обратиться в Генпрокуратуру и СК.



Разобраться с тем, что происходит в монастыре, Кузнецову на прошлой неделе попросила Ксения Собчак. Она уже провела собственное расследование, результаты которого показала в фильме «Монастырь особого назначения». В нём бывшие воспитанники рассказывают об угрозах, избиениях ремнем и кабелем, наркотиках, запертых вагончиках без еды и скитах, где могут удерживать против воли. Собчак также написала в Следственный комитет и прокуратуру.

