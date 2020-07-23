Собчак попросила Генпрокуратуру и СК расследовать факты насилия над несовершенолетними в монастыре мятежного схиигумена Сергия

Телеведущая Ксения Собчак 23 июля обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой провести проверки в Среднеуральском женском монастыре и на контролируемых им территориях, где, как она выяснила, совершают насилие над детьми.

Результаты журналистского расследования отражены в документальном фильме «Монастырь особого назначения», который снимали в Екатеринбурге, Среднеуральске и в Свердловской области.

«В ходе сбора материалов для данного фильма от многих, у кого мы брали интервью, нам стало известно об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре. В частности, были получены свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний, вовлечение в употребление наркотиков», — говорится в обращении.