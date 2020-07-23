Собчак попросила Генпрокуратуру и СК расследовать факты насилия над несовершенолетними в монастыре мятежного схиигумена Сергия
Телеведущая Ксения Собчак 23 июля обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой провести проверки в Среднеуральском женском монастыре и на контролируемых им территориях, где, как она выяснила, совершают насилие над детьми.
Результаты журналистского расследования отражены в документальном фильме «Монастырь особого назначения», который снимали в Екатеринбурге, Среднеуральске и в Свердловской области.
«В ходе сбора материалов для данного фильма от многих, у кого мы брали интервью, нам стало известно об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре. В частности, были получены свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний, вовлечение в употребление наркотиков», — говорится в обращении.
В фильме, который посвящён ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря под руководством уже отлучённого от служения схиигумена Сергея Романова, несколько бывших воспитанников монастыря рассказывают о том, как послушники и монахи наказывали их, когда те были ещё детьми. Молодые люди вспоминают об избиении ремнём, кабелем, о стоянии на горохе, унижении и психологическом давлении. Подростков, по их свидетельствам, например, могли на несколько дней закрыть в вагончике и держать на воде и хлебе, если их застукали за курением.
Также авторы обнаружили несколько не зарегистрированных в РПЦ скитов в лесной глуши, где, по некоторым данным, могут удерживать людей против их воли.
Интервью, данные героями фильма, отмечает Собчак, свидетельствуют о совершении ряда преступлений против несовершеннолетних: истязания, угроза убийством или причинением тяжкого вреда, заражение ВИЧ-инфекцией, вовлечение в совершение преступления, незаконное изготовление и хранение наркотических средств, склонение к употреблению наркотиков. Имеются данные о том, что и сейчас дети в монастыре продолжают подвергаться насилию, указывает телеведущая.
В своём обращении она просит помочь пострадавшим и привлечь к ответственности виновных.
По административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства «отцу Сергию» уже неоднократно выписывали штрафы. Схиигумена, которому ещё в 2001 году разрешили проповедовать вопреки церковным канонам при наличии погашенной судимости за убийство, отстранили от служения. Сам схиигумен заперся на территории монастыря и оттуда предлагает Владимиру Путину сложить полномочия. Он ковид-диссидент, который говорит о чипизации и опасности 5G.