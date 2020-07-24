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24.07.2020 16:21
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Ключевая ставка ЦБ РФ может упасть ниже исторического рекорда: прогноз Набиуллиной

Центробанк РФ видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила его председатель Эльвира Набиуллина.

«В дальнейшем мы будем оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов в экономике, динамики цен и с учетом этого оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — сказала она 24 июля журналистам.

Напомним, что по итогам заседания совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25 %.

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Комментарии (1)

муматор
ну да, рубль же растёт к остальным валютам.
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