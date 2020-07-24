Ключевая ставка ЦБ РФ может упасть ниже исторического рекорда: прогноз Набиуллиной

Центробанк РФ видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила его председатель Эльвира Набиуллина.



«В дальнейшем мы будем оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов в экономике, динамики цен и с учетом этого оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — сказала она 24 июля журналистам.

