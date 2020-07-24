Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума

Центробанк принял решение опустить ключевую ставку до уровня в 4,25%. Это исторический минимум.



Как говорится в опубликованном 24 июля сообщении на сайте регулятора, после снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Но есть риск ускорения инфляции.

«Сохраняется риск отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% — в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем», — заявили в ЦБ.