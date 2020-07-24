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24.07.2020 13:48
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Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума

Центробанк принял решение опустить ключевую ставку до уровня в 4,25%. Это исторический минимум.

Как говорится в опубликованном 24 июля сообщении на сайте регулятора, после снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Но есть риск ускорения инфляции.

«Сохраняется риск отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% — в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем», — заявили в ЦБ.

Напомним, что 19 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 пункт — до 4,5% годовых. И это считалось самым смелым решением за пять лет.

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Комментарии (8)

Zloi_prohozhiy
смысл в депозитах весь отпал.
chip1
Вполне логичный ход, в условиях схлопывающейся экономики повышать ставку= дорогие кредиты, это окончательно добить бизнес в РФ.
dragvs
Шоковая терапия мертвой экономики. Смысла почти никакого. Самое смешное, что банковские кредиты не дешевле чем до начала Кризиса имени Путина.
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