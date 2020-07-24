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24.07.2020 14:12
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После полета в кювет на трассе под Тихвином хозяева ищут сфинкса

После аварии в Тихвинском районе Ленобласти из разбитой машины убежала кошка. Породистую любимицу ищут хозяева.

Как пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из хозяев кошки, Игорь, авария произошла 20 июля по дороге от Тихвина к Петербургу, на 471-м километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», через 8 километров после деревни Свирь. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

На фото видно, что автомобиль получил серьезные повреждения, но, по словам Игоря, обошлось без тяжелых последствий.

«Все остались живы, но из машины сбежала кошка породы сфинкс по кличке Оливия. Прошу помощи в поиске кошечки», — пишет он.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Noisymouse
В ближайших населенных пунктах искать надо. Если в лесу не съедят - к людям придет. Друзья после такой аварии свою кошку три месяца искали вокруг Заплюсья, все деревни объездили, людей предупредили, телефоны оставили. В итоге какая-то бабуля корзиной в своем курятнике потеряшку накрыла и позвонила)
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