После аварии в Тихвинском районе Ленобласти из разбитой машины убежала кошка. Породистую любимицу ищут хозяева.



Как пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из хозяев кошки, Игорь, авария произошла 20 июля по дороге от Тихвина к Петербургу, на 471-м километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», через 8 километров после деревни Свирь. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

На фото видно, что автомобиль получил серьезные повреждения, но, по словам Игоря, обошлось без тяжелых последствий.