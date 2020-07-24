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24.07.2020 11:49
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В Стрельне оставленная в парадной граната отправила на вынужденную прогулку жителей целого дома

Полицейские и сотрудники Росгвардии из-за угрозы взрыва стянулись к жилому дому в Петродворцом районе Петербурга. Его жильцам пришлось экстренно покинуть свои квартиры и наблюдать за происходящим с улицы.

Как стало известно «Фонтанке», информация об обнаружении предмета, похожего на гранату, поступила днём 24 июля.

По предварительной информации, опасное находится в коробке, которая оставлена неизвестными в парадной одного из домов на Орловской улице в городе Стрельна. На месте работают сотрудники полиции и вневедомственной охраны. На время проверки жильцов эвакуировали из здания.

Другие подробности случившегося устанавливаются.

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Комментарии (1)

Yourock
в городе СтрельнЕ , как и в городе МосквЕ
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