В Стрельне оставленная в парадной граната отправила на вынужденную прогулку жителей целого дома

Полицейские и сотрудники Росгвардии из-за угрозы взрыва стянулись к жилому дому в Петродворцом районе Петербурга. Его жильцам пришлось экстренно покинуть свои квартиры и наблюдать за происходящим с улицы.

Как стало известно «Фонтанке», информация об обнаружении предмета, похожего на гранату, поступила днём 24 июля.

По предварительной информации, опасное находится в коробке, которая оставлена неизвестными в парадной одного из домов на Орловской улице в городе Стрельна. На месте работают сотрудники полиции и вневедомственной охраны. На время проверки жильцов эвакуировали из здания.