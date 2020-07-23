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23.07.2020 19:17
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Финляндия возвращает ограничения на поездки в три европейские страны

Не все страны Европы вызывают доверие у финских эпидемиологов. После снятия запретов на поездки в большинство стран ЕС и даже некоторые за пределами союза, Финляндия вновь ужесточает контроль.

Как сообщает 23 июля правительство страны, Пограничный контроль будет вновь введен с Австрией, Словенией и Швейцарией, где количество случаев инфицирования COVID-19 вновь начало расти. Ограничения вступят в силу с 27 июля — пускать будут только по работе и другим необходимым причинам, а пассажирам, прибывающим из этих стран, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

C 27 июля свободным пересечение будет между Финляндией и 15 странами Евросоюза, а также с пятью другими европейскими государствами, в него не входящими.

Фото: Rajavartiosto

Ранее Финляндия разрешила рабочие поездки в Грузию, Китай, Новую Зеландию, Руанду, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южную Корею и Японию. Теперь все ограничения на поездки в эти страны для резидентов сняты.

Для российских туристов граница закрыта как минимум до 11 августа.

Между тем минздрав Финляндии оценивает ситуацию с коронавирусом в стране как «стабильную». За последний период (14–20 июля) в регистр заболеваний коронавирусной инфекцией было внесено 46 новых случаев (0,8 на 100 тыс.). Их количество находится на том же уровне, что и в предыдущие две недели.

Всего с начала пандемии в Суоми выявили 7372 случая заражения COVID-19, 328 человек умерли, 6920 выздоровели. Сейчас в больницах проходят лечение четыре ковидных пациента.

Фото: Rajavartiosto

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Комментарии (7)

22ilves
Вообще нефиг шляться по Европе этим летом. Сама ни разу не короноистероид, но зная реакцию финского правительства на угрозы группе риска, предвижу что в случае плохой статистики по зараженным могут опять наложить ограничения по осени.
Piter Pen
Снимаю шляпу перед северным соседом, грамотно все делают.
261254291
"Пограничный контроль будет вновь введен на границах с Австрией, Словенией и Швейцарией, "

Финляндия с ними граничит?
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