Поесть, закупиться и уехать. В понедельник кроме ТЦ и ресторанов могут открыть турфирмы

О том, что разрешение на работу могут дать турфирмам, «Фонтанке» 23 июля рассказал источник, близкий к Межведомственному городскому координационному совету по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. По словам собеседника, документ еще не сформирован, но у туристических фирм есть высокие шансы открыться с понедельника. Вопрос с открытием торговых центров и общепита, по его словам, тоже решен положительно.

В новой редакции 121-го постановления Смольного могут разрешить очную работу турфирм с клиентами. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал сделать все возможное, чтобы с понедельника открылись помещения общепита и торговые центры.

Напомним, на деятельность турфирм с личным присутствием клиентов все еще не распространяются разрешительные исключения 121-го постановления. При этом накануне глава правительства Михаил Мишустин сообщил о мерах, которыми администрация намерена поддержать отрасль. «Правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. — заявил он. — Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов для тех, кто до конца этого года решит отдохнуть в российских регионах». «Фонтанка» писала подробно о том, как можно получить этот кэшбек.



Напомним, во вторник губернатор Александр Беглов дал указание сделать все возможное, чтобы торговые центры и рестораны были открыты с понедельника. Этому предшествовала долгая и яркая публичная дискуссия. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».



121-е постановление правительства определяет противовирусные ограничения в Петербурге. Начиная с июня каждая новая редакция включает все новые послабления; нынешний вариант действует до 26 июля. Что в Петербурге пока еще запрещено и что разрешено — подробнее читайте здесь.

