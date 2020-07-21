Фургал описал заключение в «Лефортово» анекдотом и попросил расчёску и кипятильник

Общественная наблюдательная комиссия навестила в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Заключение он переносит стоически, уже оценил библиотеку и получил первые посылки, но не нашёл необходимого.



Как сообщает в Facebook 21 июля член ОНК Ева Меркачева, с Фургалом встретились накануне в новой камере — уже на четвёртом, а не на первом этаже. Теперь в его распоряжении есть телевизор, но новости про себя он смотреть не собирается, потому что «всё можно предсказать заранее».

«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть», — говорит Фургал.