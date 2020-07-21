Фургал описал заключение в «Лефортово» анекдотом и попросил расчёску и кипятильник
Общественная наблюдательная комиссия навестила в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Заключение он переносит стоически, уже оценил библиотеку и получил первые посылки, но не нашёл необходимого.
Как сообщает в Facebook 21 июля член ОНК Ева Меркачева, с Фургалом встретились накануне в новой камере — уже на четвёртом, а не на первом этаже. Теперь в его распоряжении есть телевизор, но новости про себя он смотреть не собирается, потому что «всё можно предсказать заранее».
«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть», — говорит Фургал.
По его словам, за время заключения он получил на счёт 27 тысяч рублей, которые можно тратить в местном магазине. Почти все отправители ему незнакомы. Также пришли четыре посылки: три от родных и одна от незнакомого жителя Московской области, которая оказалась полезнее — в неё положили колбасу, сыр, яблоки и бананы. Однопартийцы отметились телеграммой от Владимира Жириновского.
«Думаю, что близкие в шоке, потому не сообразили, что нужно в первую очередь в СИЗО. Мне бы кипятильник и расчёску», — делится арестант.
Жалоб на условия содержания у него нет. Чиновник оценил каталог книг в местной библиотеке, добавил, что уже выбрал несколько исторических, и поблагодарил сотрудников изолятора: «Они нормальные, я знаю, что говорю».
Ранее в Instagram Сергея Фургала появился трогательный пост, но кто его опубликовал — пока загадка. На посту губернатора его сменил Михаил Дягтярев, в Хабаровске преемника встретили митингом.
«Фонтанка» после назначения вспомнила, чем прославился Дегтярев как депутат — от «девятка яиц» до проигранной борьбы с долларами. Эксперты считают, что фигура депутата от ЛДПР стала компромиссной.