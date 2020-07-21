Сообщение с итогами работы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появилось в его Instagram 21 июля. Кто его опубликовал — пока загадка.



«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами. Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — говорится в сообщении.



Напоследок автор поста поблагодарил всех за поддержку и критику.

