В Instagram Фургала появился трогательный пост. Однако комментарии хабаровчан его затмили
Сообщение с итогами работы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появилось в его Instagram 21 июля. Кто его опубликовал — пока загадка.
«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами. Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — говорится в сообщении.
Напоследок автор поста поблагодарил всех за поддержку и критику.
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Это были насыщенные, тяжёлые и в то же время прекрасные два года вместе с вами! Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать. Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал! Хабаровский край – край сильных духом людей.
Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко в разговоре с РБК предположила, что сообщение мог опубликовать кто-то из родственников её бывшего руководителя.
Под постом уже множатся комментарии со словами поддержки.
«Навсегда наш губернатор. Возвращайтесь домой! Однажды Сергей Иванович увидит, наконец, что здесь происходило во время его намеренной изоляции от всех новостей! И поймёт, что никогда не был одинок», — написала 24-летняя подписчица Анна и собрала более тысячи лайков от солидарных.
Жители Хабаровска уже в 11-й раз выходят на улицы в знак несогласия с арестом бывшего губернатора. Тем временем освободившееся место указом Путина занял Михаил Дегтярёв, которого местные жители встретили, мягко говоря, не слишком радушно.
Акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».