Мадонна рассказала о неоплаченном штрафе «в миллион долларов» после концерта в Петербурге
Американская певица Мадонна, которую после выступления в СКК в 2012 году заподозрили в нарушении российского закона о гей-пропаганде, снова вернулась к этой истории.
«Я произнесла эту речь на концерте в Санкт-Петербурге 8 лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 миллион долларов за поддержку ЛГБТ. Я его так и не оплатила», — написала 21 июля Мадонна в своем аккаунте в Twitter, приложив видео с выступления.
Никаких документов, подтверждающих слова о штрафе, поп-дива не предоставила. Согласно закону о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, нарушение которого усмотрели активисты, ей как частному лицу грозил штраф всего в 5 тысяч рублей.
В 2012 году певица еще до приезда в Петербург наделала много шума, когда в своих социальных сетях анонсировала разговор «об этой нелепой жестокости» во время шоу. Организаторы петербургского концерта поспешили успокоить общественность, призвав не искать крамолу в выступлении в рамках тура M.D.N.A.
Автора закона о пропаганде ЛГБТ депутат-единоросс Виталий Милонов пообещал отправить на шоу активистов, чтобы проследить, сдержит ли поп-дива свое слово. Мадонна все-таки не удержалась и заговорила о своей позиции, что не понравилось Милонову. Он назвал 53-летнюю американку «ярмарочной стриптизершей» и со своими соратниками пообещал подать заявление в полицию. После этого президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который и привез Мадонну в Россию, пригрозил подать в суд уже на депутата, сторонники которого якобы нарушили правило о запрете на фото- и видеосъемку. Петербургский судья Виталий Барковский в итоге отклонил претензии к гражданке Мадонне Луизе Чикконе.