Мадонна рассказала о неоплаченном штрафе «в миллион долларов» после концерта в Петербурге

Американская певица Мадонна, которую после выступления в СКК в 2012 году заподозрили в нарушении российского закона о гей-пропаганде, снова вернулась к этой истории.



«Я произнесла эту речь на концерте в Санкт-Петербурге 8 лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 миллион долларов за поддержку ЛГБТ. Я его так и не оплатила», — написала 21 июля Мадонна в своем аккаунте в Twitter, приложив видео с выступления.



Никаких документов, подтверждающих слова о штрафе, поп-дива не предоставила. Согласно закону о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, нарушение которого усмотрели активисты, ей как частному лицу грозил штраф всего в 5 тысяч рублей.

