Мадонна поразила фанатов эротическими фото и количеством фотошопа на них

63-летняя Мадонна 25 ноября поделилась в Instagram откровенной фотосессией в стиле ню. На них певица позирует на кровати в колготках в сетку и в белье, из которого частично выглядывает грудь.
Британский журналист Пирс Морган опубликовал в своем Twitter фото нижней половины Мадонны с подписью «дно». Фанаты певицы поспешили за нее вступиться, напомнив, что она намного успешнее автора поста и плевала на его мнение.
Rock bottom. @Madonna 🙈 pic.twitter.com/UhOOnlz0Z7— Piers Morgan (@piersmorgan) November 25, 2021
Единственное, о чем попросили Мадонну поклонники, — не перебарщивать с ретушью. «Пожалуйста, перестаньте так сильно фотошопить свое лицо, вам это не нужно!» — написала одна из них.
Те, кто Мадонну не любит, сразу же припомнили ей неудачные фото без фильтров.
Show your Face Madge 🧐😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Vw2MgZE9nu— Joanne 🇬🇧🌹 (@Joanne95535806) November 25, 2021