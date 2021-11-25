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Мадонна поразила фанатов эротическими фото и количеством фотошопа на них

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63-летняя Мадонна 25 ноября поделилась в Instagram откровенной фотосессией в стиле ню. На них певица позирует на кровати в колготках в сетку и в белье, из которого частично выглядывает грудь.

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Британский журналист Пирс Морган опубликовал в своем Twitter фото нижней половины Мадонны с подписью «дно». Фанаты певицы поспешили за нее вступиться, напомнив, что она намного успешнее автора поста и плевала на его мнение.

Единственное, о чем попросили Мадонну поклонники, — не перебарщивать с ретушью. «Пожалуйста, перестаньте так сильно фотошопить свое лицо, вам это не нужно!» — написала одна из них.

Те, кто Мадонну не любит, сразу же припомнили ей неудачные фото без фильтров.

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Комментарии (12)

265055770
Королева красоты дома престарелых
f0ntan
Молодая девка вверху и страшная бабка внизу - что, одно и то же лицо?
Pilat
Идиотка на лабутенах
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