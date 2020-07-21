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21.07.2020 11:43
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Полиция выставила дополнительные посты в районе Софийской овощебазы после сообщений о конфликте между азербайджанской и армянской диаспорами

Правоохранительные органы усилили наблюдение за Софийской овощебазой на фоне сообщений СМИ о конфликте на московском рынке «Фуд Сити» между представителями армянской и азербайджанской диаспор. О присутствии сотрудников полиции на Софийской овощебазе утром 21 июля сообщили читатели «Фонтанки».

Как стало известно нашему изданию, ГУВД по Петербургу и Ленобласти действительно выставило в районе овощебазы несколько постов, чтобы предотвратить возможные конфликты.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге раздаются отголоски обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе. Лидеры армянской и азербайджанской диаспор сотрудничают вместе с городскими властями, чтобы не допустить столкновений на межнациональной почве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Остап Бендер +
ОМОН туда надо загнать. Пусть ребята потренируются. Не всё же одиночных пикетчиков крутить.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... почему "возле", а не "на" ?)))
262138621
почему только азербайджанскую?
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