Полиция выставила дополнительные посты в районе Софийской овощебазы после сообщений о конфликте между азербайджанской и армянской диаспорами

Правоохранительные органы усилили наблюдение за Софийской овощебазой на фоне сообщений СМИ о конфликте на московском рынке «Фуд Сити» между представителями армянской и азербайджанской диаспор. О присутствии сотрудников полиции на Софийской овощебазе утром 21 июля сообщили читатели «Фонтанки».



Как стало известно нашему изданию, ГУВД по Петербургу и Ленобласти действительно выставило в районе овощебазы несколько постов, чтобы предотвратить возможные конфликты.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге раздаются отголоски обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе. Лидеры армянской и азербайджанской диаспор сотрудничают вместе с городскими властями, чтобы не допустить столкновений на межнациональной почве.

