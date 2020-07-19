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19.07.2020 10:30
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Битва за парковку и честь жены превратила в стрелка рабочего Петропавловской крепости. Место для машины соперник охранял с ножом

Работника Петропавловской крепости задержали в посёлке Понтонный Колпинского района Петербурга. 51-летний мужчина расстрелял соседа из травматического пистолета во время борьбы за парковочное место. Как он пояснил полиции, оппонент начал первым: угрожал ножом ему и его жене.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, ссора между двумя мужчинами на Клубной улице произошла в ночь на субботу около 0.30. Когда выяснилось, что между домами не хватает места сразу для двух машин, сотрудник Петропавловки вступил в переговоры с 28-летним незнакомцем. Тот на уступки идти не стал и отреагировал резко: угрожал ножом и кулаками. Терпеть такое мужчина не стал и выхватил оружие.

По словам работника крепости, стрелял он трижды: предупредительно в воздух, дважды – в соперника. Пострадавшего госпитализировали с непроникающим ранением груди и живота, тот обратился в полицию. Ему жизни ничего не угрожает.

Правоохранители изъяли оружие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

тат2007amg
Обе машины сжечь - и появится место для третьей..
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