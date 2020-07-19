Битва за парковку и честь жены превратила в стрелка рабочего Петропавловской крепости. Место для машины соперник охранял с ножом

Работника Петропавловской крепости задержали в посёлке Понтонный Колпинского района Петербурга. 51-летний мужчина расстрелял соседа из травматического пистолета во время борьбы за парковочное место. Как он пояснил полиции, оппонент начал первым: угрожал ножом ему и его жене.



Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, ссора между двумя мужчинами на Клубной улице произошла в ночь на субботу около 0.30. Когда выяснилось, что между домами не хватает места сразу для двух машин, сотрудник Петропавловки вступил в переговоры с 28-летним незнакомцем. Тот на уступки идти не стал и отреагировал резко: угрожал ножом и кулаками. Терпеть такое мужчина не стал и выхватил оружие.