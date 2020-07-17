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17.07.2020 17:51
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Мусор и бутылки в Смоленке. Жители снова жалуются на вид «очищаемой» реки

Дноочистные работы на Смоленке снова «порадовали» петербуржцев праздничным и иногда пестрым видом самой реки. В Смольном по-прежнему говорят о вторичном загрязнении.

Фото: Юлия Гладенко
Фото: Юлия Гладенко
Фото: Юлия Гладенко
Фото: Юлия Гладенко
Фото: Юлия Гладенко
Фото: Юлия Гладенко

Судя по присланным фото, на участке между Наличным мостом и ковшом Смоленки скопились мусор, водоросли, бутылки. Снова видны масляные пятна. В комитете по природопользованию, как и в прошлые разы, сообщили, что причина во вторичном загрязнении. На реке идут дноочистные работы, и, по версии комитета, всплывающие со дна нефтепродукты скапливаются между Наличным мостом и улицей Кораблестроителей.

Ранее в Смоленке уже неоднократно видели масляные пятна, сообщалось и о гибели птиц. Дноочистные работы на реке проводит ГУП «Экострой». Собеседники «Фонтанки» не исключают, что нефтепродукты могут попадать в реку при дозаправке судов, однако в комитете отрицают такую возможность.

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Комментарии (1)

pila_grigoryeva
председатель комитета беляев которого выперли из росрыболовства теперь гробит комитет по природопользованию
Куда смотрит Беглов
Беляева нельзя вообще к деньгами допускать
Иначе этих денег не будет к вечеру
Или вот такой вот срач как на фото
Полная деградация управления комитетом по экологии и природопользованию
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