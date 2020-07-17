Мусор и бутылки в Смоленке. Жители снова жалуются на вид «очищаемой» реки
Дноочистные работы на Смоленке снова «порадовали» петербуржцев праздничным и иногда пестрым видом самой реки. В Смольном по-прежнему говорят о вторичном загрязнении.
Судя по присланным фото, на участке между Наличным мостом и ковшом Смоленки скопились мусор, водоросли, бутылки. Снова видны масляные пятна. В комитете по природопользованию, как и в прошлые разы, сообщили, что причина во вторичном загрязнении. На реке идут дноочистные работы, и, по версии комитета, всплывающие со дна нефтепродукты скапливаются между Наличным мостом и улицей Кораблестроителей.
Ранее в Смоленке уже неоднократно видели масляные пятна, сообщалось и о гибели птиц. Дноочистные работы на реке проводит ГУП «Экострой». Собеседники «Фонтанки» не исключают, что нефтепродукты могут попадать в реку при дозаправке судов, однако в комитете отрицают такую возможность.