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09.07.2020 19:30
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Смоленка опять стала радужной. Читатели говорят о гибели птиц, комитет по природопользованию проверяет

На реке Смоленке из-за разлива нефтепродуктов гибнут птицы. Об этом 9 июля «Фонтанке» сообщают читатели, прикладывая к письму фотографии.

автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил

В комитете по природопользованию нашему изданию подтвердили, что в последнее время к ним поступает большое количество сообщений о появлении на Смоленке нефтяных пятен.

«Этому способствует целый комплекс факторов. В настоящее время на реке проводятся дноочистные работы. Согласно данным инженерных изысканий, донные отложения реки Смоленки практически на всем ее протяжении в значительной степени загрязнены нефтепродуктами. Выполняемые работы направлены на оздоровление реки путем извлечения загрязненных, в том числе нефтепродуктами, донных отложений. При производстве работ неизбежно возникает локальное вторичное загрязнение. Дополнительно обращаем внимание, что судна, выполняющие работы, не могут быть источником загрязнения нефтепродуктами», — уверяют в ведомстве.

Помимо этого часто количество обращений увеличивается после ливневых дождей, что, по мнению специалистов, говорит о возможном попадании смывов с прилегающих территорий непосредственно в реку.

При этом выход нефтепродуктов в акваторию Невской губы Финского залива не допускается. По всем обращениям на месте работают экологические аварийные службы (ГУП «Пиларн» и ГУП «Экострой»). Всплывшие нефтепродукты обрабатываются сорбентом, также дополнительно установлены заграждающие боны.

Информацию о гибели птиц в комитете пока не комментируют. Их специалисты выехали на место, чтобы её проверить.

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Комментарии (4)

Andreich Скорняков
Уже даже наши птицы дохнут от вашей ЛГБТ пропоганды!!!!11 Требуем немедленно прекратить!!!
***_555
Конечно, дрвение землечерпалки не могут быть источниками загрязнений. У них же Евро-6.
pitmenspb
Кто эту дрянь сливает не думает что она может попасть в водозабор и потом он сам же может хлебануть ее из своего крана дома?
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