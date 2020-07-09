Смоленка опять стала радужной. Читатели говорят о гибели птиц, комитет по природопользованию проверяет
На реке Смоленке из-за разлива нефтепродуктов гибнут птицы. Об этом 9 июля «Фонтанке» сообщают читатели, прикладывая к письму фотографии.
В комитете по природопользованию нашему изданию подтвердили, что в последнее время к ним поступает большое количество сообщений о появлении на Смоленке нефтяных пятен.
«Этому способствует целый комплекс факторов. В настоящее время на реке проводятся дноочистные работы. Согласно данным инженерных изысканий, донные отложения реки Смоленки практически на всем ее протяжении в значительной степени загрязнены нефтепродуктами. Выполняемые работы направлены на оздоровление реки путем извлечения загрязненных, в том числе нефтепродуктами, донных отложений. При производстве работ неизбежно возникает локальное вторичное загрязнение. Дополнительно обращаем внимание, что судна, выполняющие работы, не могут быть источником загрязнения нефтепродуктами», — уверяют в ведомстве.
Помимо этого часто количество обращений увеличивается после ливневых дождей, что, по мнению специалистов, говорит о возможном попадании смывов с прилегающих территорий непосредственно в реку.
При этом выход нефтепродуктов в акваторию Невской губы Финского залива не допускается. По всем обращениям на месте работают экологические аварийные службы (ГУП «Пиларн» и ГУП «Экострой»). Всплывшие нефтепродукты обрабатываются сорбентом, также дополнительно установлены заграждающие боны.
Информацию о гибели птиц в комитете пока не комментируют. Их специалисты выехали на место, чтобы её проверить.