На реке Смоленке из-за разлива нефтепродуктов гибнут птицы. Об этом 9 июля «Фонтанке» сообщают читатели, прикладывая к письму фотографии.

В комитете по природопользованию нашему изданию подтвердили, что в последнее время к ним поступает большое количество сообщений о появлении на Смоленке нефтяных пятен.



«Этому способствует целый комплекс факторов. В настоящее время на реке проводятся дноочистные работы. Согласно данным инженерных изысканий, донные отложения реки Смоленки практически на всем ее протяжении в значительной степени загрязнены нефтепродуктами. Выполняемые работы направлены на оздоровление реки путем извлечения загрязненных, в том числе нефтепродуктами, донных отложений. При производстве работ неизбежно возникает локальное вторичное загрязнение. Дополнительно обращаем внимание, что судна, выполняющие работы, не могут быть источником загрязнения нефтепродуктами», — уверяют в ведомстве.

