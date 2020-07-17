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17.07.2020 14:04
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Масштабная задержка рейсов в Пулково: поступают новые сообщения о заминировании самолетов

Расписание аэропорта Пулково сбито после анонимных угроз. Самолеты проверяют на наличие взрывных устройств в порядке живой очереди.

Как сообщили «Фонтанке» пассажиры, примерно с 12 часов 30 минут 17 июля Пулково перестал отправлять рейсы по расписанию.

«Сидим уже 50 минут на S71010 в Москву, и непонятно, когда вылетим. Говорят, специальные службы проверяют самолеты в порядке очереди, прогнозов по вылету нет», — написал читатель Александр.

По данным онлайн-табло Пулково, задержаны вылеты в Салехард, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск. Проверяются воздушные суда «Уральских авиалиний», S7, «России», «Победы».

В пресс-службе Пулково «Фонтанке» сообщили, что анонимы прислали письмо на электронную почту. В нем говорится о возможном минировании воздушных судов и терминала. Проверку проводят полиция и служба авиационной безопасности.

Три дня назад в петербургском аэропорту тоже задерживали рейсы из-за анонимных угроз.

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Комментарии (5)

Obseerv
Всё-таки реагирование на каждую "угрозу", как мне видится, даёт злоумышленникам повод наносить ОЧЕНЬ большой ущерб при минимальных затратах! Понятно, что "силовики" прикрываются действующими положениями и инструкциями, но страдают пассажиры - для многих из них отмена перелёта влечёт за собой разрыв "цепочки" передвижений по требуемому маршруту, когда дальше они не успевают на последующий самолёт/поезд/автобус... А пока что на пассажиров всем ... Правда, тогда возникает резонный вопрос: а нуже ли городу аэропорт без авиапассажиров?
hedgehog_
таки не верят они в свою службу безопасности. наверное есть причины. странно что метру не минируют. всю сразу.
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