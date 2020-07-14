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14.07.2020 11:34
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Анонимный минёр приземлил самолеты в Пулково. Лайнеры возвращают и досматривают

Анонимное сообщение с угрозой взрыва скорректировало расписание петербургского аэропорта во вторник, 14 июля. В Пулково мобилизованы экстренные службы, проверяют терминалы и самолёты.

О перебоях в расписании «Фонтанке» сообщили пассажиры рейса SU 11 Петербург — Москва, вылет которого был назначен на 10:40. «Командир корабля сказал, что на соседнем самолёте акт незаконного вмешательства. Все рейсы задержаны, нас везут обратно к гейту», — написал читатель.

Фото: Любовь Голубева
Фото: Любовь Голубева
Фото: Любовь Голубева
Фото: Любовь Голубева

Вместе с рейсом в Москву на земле остались самолёты «Победы» и Red Wings, которые должны были лететь в Минеральные Воды, Геленджик и Краснодар. Задерживаются рейсы в Калининград и Вологду.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, аэропорт получил анонимное сообщение. Автор «заминировал» здание терминала и самолёты.

«В данный момент проводится проверка силами полиции и службы авиационной безопасности согласно установленным процедурам. По этой причине возможна задержка рейсов. Пассажиров просим проверять точное время вылета на онлайн-табло аэропорта», — предупреждают в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

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