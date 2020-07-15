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15.07.2020 10:50
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19 смертей попали в летальную статистику по коронавирусу в Петербурге

19 новых смертей занесены в официальную статистику по коронавирусу в Петербурге. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф» 15 июля. Накануне, напомним, список пополнился 31 умершим.

Город остаётся на второй строчке рейтинга по суточной смертности. Первое место удерживает Москва. За сутки там скончались 29 человек с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Северной столице скончались 1676 пациентов с поставленным диагнозом COVID-19. Выздоровели 21 746 человек.

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