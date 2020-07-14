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14.07.2020 10:40
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Суточная летальность от коронавируса в Петербурге снова пошла в рост

За последние сутки в Петербурге подтвердили смерть от коронавируса 31 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне в статистику включили на восемь случаев меньше.

Таким образом, к 14 июля число жертв коронавируса в Северной столице достигло 1 657. Город занимает второе место по количеству летальных исходов, зарегистрированных в стране за сутки. На первой строчке Москва, где в статистику попало 37 умерших. На третьем Свердловская область — 9 смертей.

По всей России подтвердили ещё 175 летальных исходов в 47 регионах, среди которых Ленинградская область (1 смерть). Всего в стране за весь период пандемии выявили 739 947 заболевших коронавирусом, официально сообщается о 11 614 умерших.

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Комментарии (4)

antitroll
Вранье и истерия уже достало! И да вирусофобы не надо мне ничего отвечать)
Виктор Кочуров
Красноносов, ты опять вышел на работу? Значит, тролячьи гранты выплачивают своевременно и в полном объёме. Впрочем, не в коня корм. Такой сервильно-откровенный, ничем не прикрытый, хейтинг вряд ли способен умножить пользу для контрроссийских киберслужб. Гранты красноносому - деньги на ветер!
krasnonosov
Интересно, сколько у этих художников в этой цифре апрельских умерших? Или апрельские консервы уже закончились и используют уже майские, что бы всех обратно посадить на карантин после всех многомиллионных толп на недельных голосованиях и парадах?
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