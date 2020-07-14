Суточная летальность от коронавируса в Петербурге снова пошла в рост

За последние сутки в Петербурге подтвердили смерть от коронавируса 31 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне в статистику включили на восемь случаев меньше.



Таким образом, к 14 июля число жертв коронавируса в Северной столице достигло 1 657. Город занимает второе место по количеству летальных исходов, зарегистрированных в стране за сутки. На первой строчке Москва, где в статистику попало 37 умерших. На третьем Свердловская область — 9 смертей.

По всей России подтвердили ещё 175 летальных исходов в 47 регионах, среди которых Ленинградская область (1 смерть). Всего в стране за весь период пандемии выявили 739 947 заболевших коронавирусом, официально сообщается о 11 614 умерших.