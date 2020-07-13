В Петербурге от коронавируса скончались ещё 23 человека

Летальная статистика новой коронавирусной инфекции продолжает расти в Петербурге. Стало известно об ещё 23 умерших с диагностированным COVID-19, такие данные 13 июля предоставил оперативный штаб. С начала пандемии скончались уже 1626 петербуржцев с подтверждённым ковидом.

В Москве и Московской области, которые в списке оперштаба занимают первое и второе место по количеству подтверждённых смертей от коронавируса, 4168 и 1009 умерших соответственно.

В общей сложности в стране от COVID-19 за сутки скончались 104 человека, всего — 11439.