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13.07.2020 19:14
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Игроки чемпионата Белоруссии среди женщин потребовали проверить пол одной из футболисток

Игроки женского чемпионата Белоруссии по футболу засомневались в том, что одна из них действительно женщина. Как сообщает в понедельник, 13 июля, местное издание tut.by, спортсменки в открытом письме попросили главу Ассоциации белорусских футбольных федераций Владимира Базанова провести гендерный тест игрока минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.

«Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА fair play, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока из Буркина-Фасо Симпоре Салиматы. Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ», — говорится в письме, под которым подписались 18 футболисток.

В пресс-службе «Динамо-БГУФК» опровергли обвинения, назвав их «вбросами» и «абсурдом».

В федерации письмо назвали проявлением расизма и дискриминации и подчеркнули, что футболистка Салимата Симпоре участвовала в нескольких десятках официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе национальных женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.

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Комментарии (7)

медведь Дмитрий
Ни фига себе жало на фото )))))). Это женщина ? ......ну тут точно на колено надо вставать ))))))
Pilat
Гюльчатай, открой личико!
Nerevar
Она дама, злоупотребляющая стероидами. Её бы не на пол, а на допинг проверить. Вопрос не в поле, вопрос в том, что она изрядно накачана, такое бывает при злоупотреблении стероидами. Мадам плотно сидит на допинге.
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