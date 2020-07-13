Игроки чемпионата Белоруссии среди женщин потребовали проверить пол одной из футболисток
Игроки женского чемпионата Белоруссии по футболу засомневались в том, что одна из них действительно женщина. Как сообщает в понедельник, 13 июля, местное издание tut.by, спортсменки в открытом письме попросили главу Ассоциации белорусских футбольных федераций Владимира Базанова провести гендерный тест игрока минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
До чего дошел прогресс 🧐🤪... - Футболистки одного из женских(!) белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре. Об этом сообщает портал https://t.co/haUsElEvnl. pic.twitter.com/6pLXTuY3F5— Игорь Калмыков 1244 🇷🇸 🇷🇺УСТАВОБРАНИТЕЉ (@1244_Dervish) July 13, 2020
«Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА fair play, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока из Буркина-Фасо Симпоре Салиматы. Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ», — говорится в письме, под которым подписались 18 футболисток.
В пресс-службе «Динамо-БГУФК» опровергли обвинения, назвав их «вбросами» и «абсурдом».
В федерации письмо назвали проявлением расизма и дискриминации и подчеркнули, что футболистка Салимата Симпоре участвовала в нескольких десятках официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе национальных женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.