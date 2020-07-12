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12.07.2020 22:45
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На мине под Лугой подорвался поисковик из Петербурга. Его погрузили в вертолет и везут в город

Пострадавшим в лесу Лужского района Ленобласти от сдетонировавшей мины оказался член поискового отряда. Вертолет смог сесть только со второй попытки.

Фото: ГУ МЧС России по ЛО
Фото: ГУ МЧС России по ЛО
Фото: ГУ МЧС России по ЛО
Фото: ГУ МЧС России по ЛО
Фото: ГУ МЧС России по ЛО

Как сообщает 12 июля 47News, поисковику 46 лет, он получил множество осколочных ран, лишился кисти и глаза. До места, где вертолет санавиации все же смог сесть, его несли на руках товарищ из поискового отряда «Р.К.К.А». Пострадавшего увезли в НИИ имени Джанелидзе.

Отряд проводил раскопки неподалеку от деревни Лужки утром в воскресенье. Изучая места боев на Лужском рубеже в годы Великой Отечественной войны один из поисковиков наткнулся на мину.

Как сообщалось ранее, до ближайшего населенного пункта от места происшествия было около восьми километров.

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Комментарии (2)

Evgeniy Opel_Reshetov
У такой огромной страны не нашлось для людей более интересного и полезного занятия, чем раскопки мест давно минувших боёв. Там золота нет. И алмазов тоже. Единственное что там может быть - это смерть. Ради этого устроены поиски?
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