На мине под Лугой подорвался поисковик из Петербурга. Его погрузили в вертолет и везут в город

Пострадавшим в лесу Лужского района Ленобласти от сдетонировавшей мины оказался член поискового отряда. Вертолет смог сесть только со второй попытки.

Как сообщает 12 июля 47News, поисковику 46 лет, он получил множество осколочных ран, лишился кисти и глаза. До места, где вертолет санавиации все же смог сесть, его несли на руках товарищ из поискового отряда «Р.К.К.А». Пострадавшего увезли в НИИ имени Джанелидзе.

Отряд проводил раскопки неподалеку от деревни Лужки утром в воскресенье. Изучая места боев на Лужском рубеже в годы Великой Отечественной войны один из поисковиков наткнулся на мину.