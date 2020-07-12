FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.07.2020 15:32
6
Печать

В лесу Ленобласти мужчине боеприпасом оторвало кисть. К нему отправили вертолет

Медики, полиция и МЧС выехали на помощь мужчине, который в лесу Лужского района Ленобласти подорвался на боеприпасе. Он в восьми километрах от ближайшего населенного пункта.

Как пишет 12 июля 47News, к спасателям обратился приятель пострадавшего, который находится рядом с ним в лесополосе у деревни Лужки. Мужчина рассказал, что его друг подорвался на боеприпасе, взрывом ему, по предварительным данным, оторвало кисть. К месту выехали спасатели, в том числе отправлена санавиация.

В полиции добавили, что до места происшествия около восьми километров по лесу и, вероятно, пострадавшего придется это расстояние нести на носилках.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

al25
Не Лужки, а Луги. По той дороге, что ведет на Чащу. Там в 1941г. отступали защитники Лужкого рубежа. И эхо войны там сильное...
Копают там постоянно...
На месте 3 машины полиции, а МЧС, скорая, вертолет и егеря застряли на подъезде, в поле.
ТиМуР
Вертолёт с воздуха будет контролировать дистанцию между носилкой и носильщиками..
ну а если без шуток, здоровья человеку.

Я тоже не понял , откуда там снаряд и почему текст не раскрывает, зачем носить , если туда , исходя из текста, отправлен вертолёт..
LindaMc
если это Лужки, что возле садоводства Мшинская, то удивительно и страшно, а мужику фатально не повезло... там тысячи людей бродят по лесу, грибы-ягоды, да просто на речку... Непонятно, откуда 8 км на носилках, там есть и дороги и населенные пункты и автомобили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний