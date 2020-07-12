В лесу Ленобласти мужчине боеприпасом оторвало кисть. К нему отправили вертолет

Медики, полиция и МЧС выехали на помощь мужчине, который в лесу Лужского района Ленобласти подорвался на боеприпасе. Он в восьми километрах от ближайшего населенного пункта.

Как пишет 12 июля 47News, к спасателям обратился приятель пострадавшего, который находится рядом с ним в лесополосе у деревни Лужки. Мужчина рассказал, что его друг подорвался на боеприпасе, взрывом ему, по предварительным данным, оторвало кисть. К месту выехали спасатели, в том числе отправлена санавиация.

В полиции добавили, что до места происшествия около восьми километров по лесу и, вероятно, пострадавшего придется это расстояние нести на носилках.