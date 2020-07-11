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11.07.2020 16:29
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Ветер в Петербурге валит деревья. Смольный на время непогоды закрыл парки

Двадцать аварийных бригад от комитета по благоустройству Петербурга вышли на улицы, чтобы убирать поваленные деревья. На время шторма решено закрыть парки.

Как сообщают в комитете 11 июля, закрыты Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие. Меры приняты из-за ожидающегося шторма, порывы ветра местами достигают 24 метров в секунду.

В некоторых районах города последствия уже заметны. Читатели «Фонтанки» сообщили о поваленном дереве возле дома 9 по Учительской улице.

Фото: Читатель «Фонтанки» Sasha_umm
Фото: Читатель «Фонтанки» Sasha_umm

Дерево также перегородило Колтушское шоссе.

По данным погодных сервисов, в ближайшие два часа в городе будет сухо. Ранее синоптики предупреждали о возможной грозе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Sasha_umm
Это уже второе дерево по учительской улице, первое упало на провода освещения и сломало столб. МЧС и линейщики отработали на ура! В этот же день всё починили, а коммунальщики лосих пор не чего не делают дерево так и валяется под окном. Теперь ещё одно, так и сгниют походу здесь, лодыри...
Агроном аэродрома
Що интересно, эсэмэска сегодня пришла от всеми любимого мэчээс отнюДь не за ветер, а за гигиенические средства типа "маска медицинская". Что ещё раз подтверждает тезис - "послушай МЧС и сделай наоборот".
Ref
По Гисметео с 18 до 21 часа ветер до 24 м\сек.
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