Ветер в Петербурге валит деревья. Смольный на время непогоды закрыл парки
Двадцать аварийных бригад от комитета по благоустройству Петербурга вышли на улицы, чтобы убирать поваленные деревья. На время шторма решено закрыть парки.
Как сообщают в комитете 11 июля, закрыты Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие. Меры приняты из-за ожидающегося шторма, порывы ветра местами достигают 24 метров в секунду.
В некоторых районах города последствия уже заметны. Читатели «Фонтанки» сообщили о поваленном дереве возле дома 9 по Учительской улице.
Дерево также перегородило Колтушское шоссе.
По данным погодных сервисов, в ближайшие два часа в городе будет сухо. Ранее синоптики предупреждали о возможной грозе.