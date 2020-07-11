В петербургской квартире нашли лабораторию с лекарством для «качков». Задержанные бодибилдеры брезговали своим же «продуктом»
Лабораторию по изготовлению анаболических стероидов нашли в Приморском районе Петербурга. Её держали трое приятелей с криминальным прошлым. Их усердной работы хватило на то, чтобы удовлетворить нужды покупателей со всей страны.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 11 июля, оперативники главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства совместно с петербургскими коллегами и сотрудниками северо-западной оперативной таможни задержали троих мужчин, которые занимались оборотом сильнодействующих веществ в съёмной квартире на Коломяжском проспекте. Ими оказались бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный. У всех ранее уже были проблемы с законом. По решению суда троицу отправили в изолятор.
Центральной фигурой в этом бизнесе был житель Мурманской области. Он занимался закупкой сырья в одной из азиатских стран, а затем с двумя подельниками изготавливал и фасовал анаболики. Заказчиков искали через соцсети, а рассылку производили посредством курьерской доставки или почтой по всей России.
При обыске в съёмной квартире нашли сильнодействующие вещества, лабораторное оборудование, электронные весы, системный блок с монитором, мобильные телефоны, кассовые чеки, упаковочный материал, банковские карты, а также приготовленные к отправке посылки. Ещё более сотни не дошли до адресатов, так как были изъяты из городских почтовых отделений.
В ведомстве подчеркнули, что своему товару задержанные предпочитали продукцию фабричного производства.
Итогом деятельности спортсменов стали 122 уголовных дела по статье о покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ. Один из задержанных также стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на контрабанду.