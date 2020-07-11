В петербургской квартире нашли лабораторию с лекарством для «качков». Задержанные бодибилдеры брезговали своим же «продуктом»

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 11 июля, оперативники главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства совместно с петербургскими коллегами и сотрудниками северо-западной оперативной таможни задержали троих мужчин, которые занимались оборотом сильнодействующих веществ в съёмной квартире на Коломяжском проспекте. Ими оказались бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный. У всех ранее уже были проблемы с законом. По решению суда троицу отправили в изолятор.

Лабораторию по изготовлению анаболических стероидов нашли в Приморском районе Петербурга. Её держали трое приятелей с криминальным прошлым. Их усердной работы хватило на то, чтобы удовлетворить нужды покупателей со всей страны.

Центральной фигурой в этом бизнесе был житель Мурманской области. Он занимался закупкой сырья в одной из азиатских стран, а затем с двумя подельниками изготавливал и фасовал анаболики. Заказчиков искали через соцсети, а рассылку производили посредством курьерской доставки или почтой по всей России.



При обыске в съёмной квартире нашли сильнодействующие вещества, лабораторное оборудование, электронные весы, системный блок с монитором, мобильные телефоны, кассовые чеки, упаковочный материал, банковские карты, а также приготовленные к отправке посылки. Ещё более сотни не дошли до адресатов, так как были изъяты из городских почтовых отделений.



В ведомстве подчеркнули, что своему товару задержанные предпочитали продукцию фабричного производства.



Итогом деятельности спортсменов стали 122 уголовных дела по статье о покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ. Один из задержанных также стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на контрабанду.

