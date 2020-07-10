Instagram начнёт блокировать контент о «лечении» гомосексуальности

Блокировкой контента, который продвигает так называемую конверсионную терапию для «лечения» гомосексуальности, займётся Instagram. Об этом 10 июля CNN заявила представитель социальной сети Тара Хопкинс.

«Мы не позволим атаковать людей из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности и обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг конверсионной терапии», — сказала Хопкинс.

По её словам, на внедрение новых правил потребуется некоторое время, поэтому запрещённые посты будут исчезать постепенно. Она добавила, что соцсеть также прекратит рекомендовать отзывы об «эффективности» конверсионной терапии или записи, которые восхваляют или поддерживают эту практику. Ранее Instagram запретил рекламу такого «лечения».