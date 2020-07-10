«Обстановка тяжелая». Смольный объяснил, почему не открыл рестораны и не готов радикально снимать ограничения вслед за Москвой

Правительство Петербурга отложило снятие коронавирусных ограничений с предприятий общественного питания из-за увеличения числа новых случаев заболеваний коронавирусом. Об этом рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин 10 июля.

Ранее чиновник сообщал, что ресторанам могут разрешить обслуживать посетителей в помещениях с 12 июля, но в последнюю корректировку 121 постановления это послабление не вошло.



«Медицинский блок считает, что эпидемиологическая ситуация неблагоприятна — высокий коэффициент распространения», — пояснил он. При этом с местами в больницах, по словам чиновника, «все более-менее благополучно».