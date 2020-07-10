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10.07.2020 20:16
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«Обстановка тяжелая». Смольный объяснил, почему не открыл рестораны и не готов радикально снимать ограничения вслед за Москвой

Правительство Петербурга отложило снятие коронавирусных ограничений с предприятий общественного питания из-за увеличения числа новых случаев заболеваний коронавирусом. Об этом рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин 10 июля.

Ранее чиновник сообщал, что ресторанам могут разрешить обслуживать посетителей в помещениях с 12 июля, но в последнюю корректировку 121 постановления это послабление не вошло.

«Медицинский блок считает, что эпидемиологическая ситуация неблагоприятна — высокий коэффициент распространения», — пояснил он. При этом с местами в больницах, по словам чиновника, «все более-менее благополучно».

Дорожную карту следующих этапов снятия ограничений по примеру Москвы Петербург публиковать не будет. О почти полном отмене запретов, как в столице, речи тоже не идет. «Обстановка тяжелая», — сказал Евгений Елин.

«Для нас последовательность понятна. Это общепит, это магазины в прикассовой зоне гипермаркетов, туристические сервисы, услуги в гостиницах, потом торговые центры», — сказал он. Шаг для принятия решений — неделя.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Елена Козюкова
Обстановка замечательная.Хватит все магазины гнобить.И сс-ть не надо.Ах как надоели "власти спб"
261246441
Обстановка тяжёлая, но мы работаем работу, чтобы эпидемиологическая ситуация стала легче, но она пока тяжёлая, но мы работаем, чтобы было благоприятнее, пока не знаем когда, но мы работаем.
krasnonosov
Кто же вам теперь поверит после ваших бравурных заявлений перед парадом и неделей голосования по обнулению сказочного о том, что все снижается и почти все выздоровели? Единожды солгавшему веры нет...
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