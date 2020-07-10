«Обстановка тяжелая». Смольный объяснил, почему не открыл рестораны и не готов радикально снимать ограничения вслед за Москвой
Правительство Петербурга отложило снятие коронавирусных ограничений с предприятий общественного питания из-за увеличения числа новых случаев заболеваний коронавирусом. Об этом рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин 10 июля.
Ранее чиновник сообщал, что ресторанам могут разрешить обслуживать посетителей в помещениях с 12 июля, но в последнюю корректировку 121 постановления это послабление не вошло.
«Медицинский блок считает, что эпидемиологическая ситуация неблагоприятна — высокий коэффициент распространения», — пояснил он. При этом с местами в больницах, по словам чиновника, «все более-менее благополучно».
Дорожную карту следующих этапов снятия ограничений по примеру Москвы Петербург публиковать не будет. О почти полном отмене запретов, как в столице, речи тоже не идет. «Обстановка тяжелая», — сказал Евгений Елин.
«Для нас последовательность понятна. Это общепит, это магазины в прикассовой зоне гипермаркетов, туристические сервисы, услуги в гостиницах, потом торговые центры», — сказал он. Шаг для принятия решений — неделя.