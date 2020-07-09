Смольный поэкспериментирует с Рубинштейна. Жителей и бары призвали к диалогу

Смольный создаст рабочую группу для решения проблемы улицы Рубинштейна. Об этом заявил 9 июля глава Центрального района Максим Мейксин на круглом столе с жителями и рестораторами барной магистрали. Структура займётся выработкой концепции мирного сосуществования граждан и бизнеса и конкретных шагов по урегулированию ситуации.

По словам Мейксина, возглавить рабочую группу готов он лично. Также в нее войдут представители советов домов и владельцы заведений, а также УМВД Центрального района.

Глава района не исключил , что часть предложений будет протестирована в порядке эксперимента. Например, рестораторы готовы добровольно ограничить время своей работы, а также нанять частные охранные предприятия для охраны территории, прилегающей к заведениям. Администрация готова взять на себя роль координатора между ЧОП и полицией.