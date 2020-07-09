Отдельный закон для Рубинштейна. Глава Центрального района рассказал, как навести порядок на «барной улице»
Смольный намерен инициировать ряд изменений в федеральные и региональные законы, чтобы решить проблему улицы Рубинштейна. Об этом рассказал на круглом столе с участием бизнеса и жителей глава Центрального района Максим Мейксин 9 июля.
Одна из инициатив - согласование графика работы заведений с властями. По его словам, такая практика используется в других странах и раньше была и в российском законодательстве. «Необходимо вернуть в законодательство», - сказал он.
Вторая инициатива - устанавливать нормативы по уборке улиц и по обеспеченности нарядами полиции не по числу постоянных жителей, а по фактическому. Так, в центральном районе живёт 220 тысяч жителей, но фактически (с учётом хостелов, гостиниц) - 500-600 тысяч. «Работаем с ГУВД, чтобы изменить норматив», - отметил Максим Мейксин. Сейчас власти вынуждены привлекать ОМОН и Росгвардию для наведения порядка.
Третья инициатива - поправки в антитабачное законодательство. Сейчас вместо оборудованных курительных комнат посетители ресторанов и баров вынуждены выходить на улицу. «Мы работаем с Госдумой, чтобы внести такие комнаты в закон», - сказал глава района.
Четвертая инициатива - заключение договоренностей с полицией, которые позволили бы ей привлекать к ответственности за нарушение городских законов, регулирующих правила торговли. Сейчас это могут делать чиновники Смольного, но у них зачастую не хватает ресурсов.
Также установлению порядка способствовало бы включение улицы Рубинштейна в зону платной парковки. По словам Максима Мейксина, это произойдет в следующем году. От идеи сделать улицу пешеходной Смольный отказался, но платная парковка должна снизить трафик на барной магистрали. Правда, по словам , жителей для улицы Рубинштейна в этом случае было бы логично прописать исключение в законе - и вводить платную парковку не до 20.00, а после 20.00.
«Мы можем согласовать отдельный регламент по Рубинштейна и сделать платную парковку круглосуточной», - заключил глава района