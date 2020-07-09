Отдельный закон для Рубинштейна. Глава Центрального района рассказал, как навести порядок на «барной улице»

Смольный намерен инициировать ряд изменений в федеральные и региональные законы, чтобы решить проблему улицы Рубинштейна. Об этом рассказал на круглом столе с участием бизнеса и жителей глава Центрального района Максим Мейксин 9 июля.



Одна из инициатив - согласование графика работы заведений с властями. По его словам, такая практика используется в других странах и раньше была и в российском законодательстве. «Необходимо вернуть в законодательство», - сказал он.

Вторая инициатива - устанавливать нормативы по уборке улиц и по обеспеченности нарядами полиции не по числу постоянных жителей, а по фактическому. Так, в центральном районе живёт 220 тысяч жителей, но фактически (с учётом хостелов, гостиниц) - 500-600 тысяч. «Работаем с ГУВД, чтобы изменить норматив», - отметил Максим Мейксин. Сейчас власти вынуждены привлекать ОМОН и Росгвардию для наведения порядка.