FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 20:42
1
Печать

Отдельный закон для Рубинштейна. Глава Центрального района рассказал, как навести порядок на «барной улице»

Смольный намерен инициировать ряд изменений в федеральные и региональные законы, чтобы решить проблему улицы Рубинштейна. Об этом рассказал на круглом столе с участием бизнеса и жителей глава Центрального района Максим Мейксин 9 июля.

Одна из инициатив - согласование графика работы заведений с властями. По его словам, такая практика используется в других странах и раньше была и в российском законодательстве. «Необходимо вернуть в законодательство», - сказал он.

Вторая инициатива - устанавливать нормативы по уборке улиц и по обеспеченности нарядами полиции не по числу постоянных жителей, а по фактическому. Так, в центральном районе живёт 220 тысяч жителей, но фактически (с учётом хостелов, гостиниц) - 500-600 тысяч. «Работаем с ГУВД, чтобы изменить норматив», - отметил Максим Мейксин. Сейчас власти вынуждены привлекать ОМОН и Росгвардию для наведения порядка.

Третья инициатива - поправки в антитабачное законодательство. Сейчас вместо оборудованных курительных комнат посетители ресторанов и баров вынуждены выходить на улицу. «Мы работаем с Госдумой, чтобы внести такие комнаты в закон», - сказал глава района.

Четвертая инициатива - заключение договоренностей с полицией, которые позволили бы ей привлекать к ответственности за нарушение городских законов, регулирующих правила торговли. Сейчас это могут делать чиновники Смольного, но у них зачастую не хватает ресурсов.

Также установлению порядка способствовало бы включение улицы Рубинштейна в зону платной парковки. По словам Максима Мейксина, это произойдет в следующем году. От идеи сделать улицу пешеходной Смольный отказался, но платная парковка должна снизить трафик на барной магистрали. Правда, по словам , жителей для улицы Рубинштейна в этом случае было бы логично прописать исключение в законе - и вводить платную парковку не до 20.00, а после 20.00.

«Мы можем согласовать отдельный регламент по Рубинштейна и сделать платную парковку круглосуточной», - заключил глава района

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Павел Михайлов
Наши чиновники как клоуны. Какие курительные комнаты на Рубинштейна? Вентиляция как будет организована?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний