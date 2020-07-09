Петербуржец нашел в подвале дома на Петроградской склад надгробий. На вид им много лет
Неожиданную находку сделал житель Петербурга, когда в компании сантехника спустился в подвал жилого дома на Малой Посадской улице. Вдоль стен оказались складированы могильные плиты.
Как рассказал «Фонтанке» Николай, в подвал дома 6, литера Б по Малой Посадской он спустился вечером 9 июля. Так как он делает в квартире ремонт, ему вместе с сантехником необходимо было проверить инженерные сети. Часть помещения оказалась использована как склад. Николай утверждает, что плиты на вид старые и полагает, что их могли принести с какого-то кладбища. Он вызвал на место полицию.
Каких-либо надписей на первый взгляд на бетонных плитах не видно, на одной заметно изображение креста.
За домом 1908 года постройки следит Жилкомсервис №1 Петроградского района. Дозвониться до представителей компании «Фонтанке» пока не удалось. Судя по информации с портала «Наш Санкт-Петербург», трубами жильцы последний раз занимались в 2008 году. Не исключено, что за более чем десять лет в подвал никто не заглядывал.