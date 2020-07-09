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09.07.2020 20:33
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Петербуржец нашел в подвале дома на Петроградской склад надгробий. На вид им много лет

Неожиданную находку сделал житель Петербурга, когда в компании сантехника спустился в подвал жилого дома на Малой Посадской улице. Вдоль стен оказались складированы могильные плиты.

Как рассказал «Фонтанке» Николай, в подвал дома 6, литера Б по Малой Посадской он спустился вечером 9 июля. Так как он делает в квартире ремонт, ему вместе с сантехником необходимо было проверить инженерные сети. Часть помещения оказалась использована как склад. Николай утверждает, что плиты на вид старые и полагает, что их могли принести с какого-то кладбища. Он вызвал на место полицию.

Каких-либо надписей на первый взгляд на бетонных плитах не видно, на одной заметно изображение креста.

автор фото читатель «Фонтанки» Николай
автор фото читатель «Фонтанки» Николай
автор фото читатель «Фонтанки» Николай
автор фото читатель «Фонтанки» Николай

За домом 1908 года постройки следит Жилкомсервис №1 Петроградского района. Дозвониться до представителей компании «Фонтанке» пока не удалось. Судя по информации с портала «Наш Санкт-Петербург», трубами жильцы последний раз занимались в 2008 году. Не исключено, что за более чем десять лет в подвал никто не заглядывал.

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Комментарии (1)

krasnonosov
"И мертвые с косами стоят..." (с)
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