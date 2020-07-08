Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля

Перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля предложили президенту страны Владимиру Путину. С инициативой выступила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



В обращении к главе государства Волынец указывает, что 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом Советского Союза, а не независимостью России, передает 8 июля RT.

Она отметила, что 1 июля закончилось голосование по поправкам в Конституцию и большинство граждан страны их поддержало.

