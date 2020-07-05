«Краснодар» опять сравнял в матче с «Зенитом», но петербуржцы сразу вышли вперед
Стремительно развиваются события в матче 26 тура чемпионата Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Зенита» в воскресенье, 5 июля.
На 50-й минуте краснодарцы во второй раз за игру сравняли счет, благодаря голу Даниила Уткина из-за пределов штрафной. Однако «Зенит» спустя всего минуту снова вышел вперед. Гол забил Сердар Азмун, сделав счет 3:2 в пользу петербуржцев.
Напомним, в случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом РПЛ сезона 2019/20.