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05.07.2020 21:48
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«Краснодар» опять сравнял в матче с «Зенитом», но петербуржцы сразу вышли вперед

Стремительно развиваются события в матче 26 тура чемпионата Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Зенита» в воскресенье, 5 июля.

На 50-й минуте краснодарцы во второй раз за игру сравняли счет, благодаря голу Даниила Уткина из-за пределов штрафной. Однако «Зенит» спустя всего минуту снова вышел вперед. Гол забил Сердар Азмун, сделав счет 3:2 в пользу петербуржцев.

Напомним, в случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом РПЛ сезона 2019/20.

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