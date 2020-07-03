Уличные пианино возвращаются в Петербург. Инструмент звучит на Малой Садовой
Петербуржцы снова могут реализовывать на улице музыкальные творческие порывы. С началом снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, в город возвращаются уличные пианино.
Инструмент, доступный для прохожих, корреспондент Фонтанки заметил на Малой Садовой улице 3 июля. На стареньком пиано исполнял композиции загорелый велосипедист. Вокруг стояли немногочисленные слушатели.
Елена Ваганова, "Фонтанка.ру"
Уличные пианино стали медиазвездами в Санкт-Петербурге летом 2019 года. Правда, не все были ими довольны. Сначала пианино на Большом проспекте П.С. клавиши залили цементом, затем оно и вовсе пропало, а вслед за ним и инструмент с улицы Блохина.