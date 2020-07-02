«Эрмитаж» выбрал, кто получит сотни миллионов на ремонт здания Биржи на стрелке

Параллельно идет уточнение документации по внутренним работам, предстоят новые конкурсы на интерьеры. Полное завершение работ в Бирже ожидается лишь к концу 2022 года.

Государственный Эрмитаж определил нового подрядчика для здания Биржи на стрелке Васильевского острова, которое хотят приспособить под новый музей. Работы на 284 млн рублей предстоит выполнить ООО «Геоизол».

Здание Биржи построено в 1805–1816 годах по проекту архитектора Тома де Томона. В 1913–1915 годах его частично реконструировали архитекторы Лидваль и Перетяткович. В 1939 — 1941 годах в бывшем здании Биржи открылся Центральный военно-морской музей, который находился в нем до 2011 года. Сейчас Биржа передана Государственному Эрмитажу для приспособления под музей геральдики и зал церемоний.

В 2019 — 2020 году были частично выполнены работы по устройству лесов и реставрации фасадов, работы по демонтажу полов и перегородок цокольного этажа, гидроизоляции и устройству временного покрытия части кровли основного объема, монтаж временного ограждения строительной площадки. Затем контракт был разорван.