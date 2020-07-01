Всё, как и предсказывали. Коронавирус пришел ещё в один избирком в Петербурге
В Петербурге у члена участковой избирательной комиссии
Тест на COVID-19 член комиссии Васильев сдал 26 июня, результат пришел накануне. В вышестоящей ТИК
В УИК
Результаты тестов пока неизвестны, участок работает в обычном режиме.
Ранее эксперты высказывали опасение, что в процессе голосования по поправкам к Конституции в условиях пандемии коронавируса именно члены участковых комиссий, которые непосредственно контактируют с избирателями, станут наиболее уязвимой группой.
Также коронавирус выявили в территориальном избиркоме