В Петербурге у члена участковой избирательной комиссии № 2211 на набережной Фонтанки, 62, выявили коронавирус. В подтверждение информации редакции была предоставлена копия результатов анализов.

Тест на COVID-19 член комиссии Васильев сдал 26 июня, результат пришел накануне. В вышестоящей ТИК № 16, куда редакция направила запрос еще 30 июня, на момент публикации материала не ответили.