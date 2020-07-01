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01.07.2020 14:35
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Всё, как и предсказывали. Коронавирус пришел ещё в один избирком в Петербурге

В Петербурге у члена участковой избирательной комиссии № 2211 на набережной Фонтанки, 62, выявили коронавирус. В подтверждение информации редакции была предоставлена копия результатов анализов.

Тест на COVID-19 член комиссии Васильев сдал 26 июня, результат пришел накануне. В вышестоящей ТИК № 16, куда редакция направила запрос еще 30 июня, на момент публикации материала не ответили.

В УИК № 2211 рассказали, что сегодня заболевший член комиссии не работает. «Все члены комиссии вчера дополнительно сдали анализы, и член комиссии, который с ним контактировал во время дежурства, сегодня тоже не работает», — сообщили в УИК.

Результаты тестов пока неизвестны, участок работает в обычном режиме.

Ранее эксперты высказывали опасение, что в процессе голосования по поправкам к Конституции в условиях пандемии коронавируса именно члены участковых комиссий, которые непосредственно контактируют с избирателями, станут наиболее уязвимой группой.

Также коронавирус выявили в территориальном избиркоме № 5, это подтвердили в Горизбиркоме.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

***_555
Привлекут к уголовной ответственности за распространение болезни?
Dim22
Золотой миллиард еще ни кто не отменял
Hans-Christian
Я не понял, а разве все члены УИК не должны в таком случае уходить на двухнедельный карантин?
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